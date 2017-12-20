Burcu Esmersoy yeni yıla Zellanda'da girecek

Burcu Esmersoy ile sevgilisi Berk Suyabatmaz şu an yaz olan Yeni Zelanda’ya yılbaşında gidip 1 ay kalacak ve denize girecek.

ROTA BELLİ

Maldivler, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve amerika’ya da seyahat edecekler. Haziran’da Bodrum’da olacaklar.

''HİÇ OLMADIĞI KADAR MUTLUYUM''

40 yaşındaki Burcu Esmersoy, Marie Claire Dergisi’ne verdiği röportajda samimi açıklamalar yapmıştı.

"BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER VAR"

İşte Burcu Esmersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

''Kendimde büyük değişiklikler hissediyorum. En büyük sıkıntım kadın olmayı becerememekti. Sektörde 20 yıldır tek başıma ayakta durmaya çalışıyorum.

Aile hayatımın getirdiği zorluklar da vardı. Bundan kaynaklı gerginlikler oldu. Yorulmuştum, ama sıyrıldım. Artık daha rahat ve mutlu bir kafa yapısındayım."