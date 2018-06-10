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Burcu Esmersoy yüzüğü görünce evet demeyi unuttu

Burcu Esmersoy, eşinin evlilik teklifine heyecanla yanıt vermeyi unuttuğu için metroda evet dediğini söyledi.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 12:17..
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Berk Suyabatmaz ile New York’ta evlenen Burcu Esmersoy, aldığı evlilik teklifinin detaylarını anlattı.

Berk Suyabatmaz'ın teklifi daha önce kaldıkları bir otelde aynı konsepti hazırlatarak ettiğini söyleyen Esmersoy, "Tekrar New York’a gittiğimizde eşim yine aynı odayı tuttu. Yüzük kutusunu çıkardı, evlenme teklifi etti." dedi.

Burcu Esmersoy yüzüğü görünce evet demeyi unuttu

YÜZÜĞÜ GÖRÜNCE EVET DEMEYİ UNUTTU

Yüzük kutusunu görünce cevap vermeyi unuttuğunu anlatan Burcu Esmersoy, eşinin metrodayken teklifine cevap vermediğini hatırlatıp "Benimle evlenir misin?" demesi üzerine "Evet." yanıtını verdiğini söyledi.

Burcu Esmersoy yüzüğü görünce evet demeyi unuttu

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