Burcu Kara formunu bisikletle koruyor

Geçtiğimiz aylarda teyze olan Burcu Kara, şimdi kendi bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bebek heyecanını üzerinden atamayan ünlü oyuncu, formunu korumak için de sürekli spor yapıyor.

6 AYLIK HAMİLE

Güzel oyuncu önceki gün sahilde bisiklet sürerken görüntülendi. 6 aylık hamile olan oyuncunun belirgin karnına rağmen bisiklet üzerinde rahat hareket etmesi dikkatlerden kaçmadı.

YARDIMCILARIYLA SPORDA

Daha önce hamilelik sürecini sağlıklı beslenme ve sporla geçirdiğini söyleyen Kara’yı yardımcıları da bir an olsun yalnız bırakmadı.