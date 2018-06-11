Burdur ve Isparta lavanta kokuyor

Tek parça olarak Avrupa ile Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesine sahip Lisinia Doğa Yaşam Merkezi'nin, Burdur Gölü kenarındaki lavantaları çiçek açtı. Mor şölen için hem Burdur'a hem de Isparta'ya binlerce ziyaretçi bekleniyor.

LAVANTA TURİZMİ 1. SIRADA

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra lavanta turizmi, Burdur ve Isparta'da hızla gelişiyor. Burdur'da, ağırlıklı Yeşilova ilçesinde olmak üzere lavantanın öncüsü olan Lisinia Doğa Yaşam Merkezi'ne ait Akçaköy'de 900 dekar, Burdur Gölü kenarındaki doğal yaşam alanı etrafında ise 150 dekar lavanta bahçesi bulunuyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK BAHÇESİ

Bu bahçeler içinde Akçaköy'deki Lavanta Deresi, 400 dekarlık büyüklüğü ve uçsuz bucaksız görünümüyle Avrupa ile Türkiye'nin bütünlük olarak en büyük bahçesini oluşturuyor. Burdur toplamında ise 2 bin 500 dekar lavanta bahçesi bulunuyor.

LAVANTA ÜRÜNLERİ DE SATIN ALINIYOR

Her iki ilde de geçen yıllarda temmuz ayı başında çiçeklenmeye başlayan lavanta bahçeleri, yerli turist başta olmak üzere her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Lavanta bahçelerinin sunduğu mor görselliği görmek için gelen gezginler, buralarda üretilen lavantanın kolonyasından, sabununa kadar pek çok işlenmiş doğal ürünleri de alabiliyor.

'3 HAFTA ÖNCE AÇTI'

Bu yıl küresel ısınmanın etkilerini çok fazla hissettiklerini belirten Lisinia Doğa Yaşam Merkezi kurucusu Öztürk Sarıca, meşhur 'Isparta gülü' olarak bilinen güllerin zamanından yaklaşık 1 ay önce açtığını belirterek, "Lavantalar da mevsiminden 3 hafta önce açtı. 2 hafta sonra Lavanta Deresi'ndeki lavantalar tamamen açmış olacak. Dolayısıyla 2 hafta sonra lavanta bahçelerini ve görselliği çok iyi görebileceğiz" dedi.















