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Burdur’da 150 kaçak göçmen yakalandı

Suriye ve Afgan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 göçmen yakalandı.

İHA | 25.12.2016 - 06:57
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Burdur Tugay kavşağında otobüslerin içinde mültecilerin olduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen Burdur Polisi, takibe aldıkları 68 S 5678 ve 50 LK 342 plakalı otobüsleri durdurarak, kaçak göçmenleri yakaladı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne getirilen otobüslerden indirilen kadın, çocuk ve erkeklerden oluşan yaklaşık 150 kişilik Suriyeli ve Afganlı kaçak mülteciler, Burdur Polisi tarafından misafir edildi.

Burdur’da 150 kaçak göçmen yakalandı

Yakalanan kadın mültecilerden bazıları polise verdikleri ifadede Suriye’deki savaştan kaçtıklarını ve kişi başı 60 bin TL ödediklerini söylediler. Kadın mülteciler İstanbul’dan Antalya’ya gitmek için yola çıktıklarını ve Antalya’dan Avrupa’ya gitmek istediklerini ifade ettiler.

Burdur Bölge Trafik Şube Müdürlüğündeki misafirhaneye yerleştirilen kaçak mültecilerin, hafta başında ifadeleri alınmak üzere Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Mültecileri taşıyan otobüs şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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