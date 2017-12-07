taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.377
USD
3,8691
EURO
4,5671
ALTIN
156,41
PETR
61,4400

Burdur'da bir adamın mesanesinden 153 gramlık taş çıktı

Burdur'da, böbrek ağrısı ve idrar yapamama şikayetiyle doktora giden Yakup Kaplan'ın (62) mesanesinden, 153.5 gram ağırlığında taş çıktı.

DHA | 07.12.2017 - 11:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Burdur'un Kemer ilçesi Kayı köyünde oturan Yakup Kaplan, idrar yapamama ve böbrek ağrısı şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Dr. Ümit Gümüştaş, yaptığı muayene ve incelemelerde, hastanın mesanesinde taş olduğunu belirledi. Yaklaşık yarım saat süren açık ameliyatla Kaplan'ın mesanesinden 8x5 santim büyüklüğünde, 153.5 gram taş çıkarıldı.

Burdur'da bir adamın mesanesinden 153 gramlık taş çıktı

Dr. Gümüştaş, 26 yıllık meslek hayatının son 18 yılında, bu büyüklükte bir taşla karşılaşmadığını söyledi. Gümüştaş, "Hastamız, bize idrar yapamama ve laboratuvar tahlillerinde böbrek yetmezliği bulgularıyla geldi. Tetkiklerimizde, mesanesinde son yıllarda görmediğimiz boyutta büyük bir taş gördük. Böbrekteki sıkıntının mesanedeki bu taşa bağlı olduğunu düşündük. Açık ameliyatla 150 gramın üzerindeki 8x5 santim büyüklüğündeki taşı aldık." dedi.

"DURUMU İYİ HİÇBİR SORUN YOK"

Ameliyat sonrası, hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Dr. Gümüştaş, "Böbrek değerlerinde düzelme var. Ürede düşme var. Hastamızı rahatsızlığından kurtaracağımıza inanıyorum. Bu taş, alınmasaydı böbrek fonksiyonları tamamen bozulacak ve kronik böbrek yetmezliğine yol açacaktı. Bunun sonucunda da hasta, diyaliz makinesine mahkum olacaktı. Hastamızın genel durumu iyi, hiçbir sorunu yok. 2-3 gün sonra taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Burdur'da bir adamın mesanesinden 153 gramlık taş çıktı

"TAŞ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Böbreklerinde çok ağrı olduğunu ve ameliyat olunca sağlığına kavuştuğunu belirten Yakup Kaplan ise "Taş olduğunu bilmiyordum. 'Prostat var' diye düşünüyordum. Kemer'de doktora gittim. İlaç yazdı, ayrıca 'Sen, üroloji doktoruna görün' dedi. Aldırış etmedik. 6-7 senedir ağrı çekiyordum. Ameliyat olunca, sağlığıma kavuştum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Burdur'da bir adamın mesanesinden 153 gramlık taş çıktı

Burdur'da bir adamın mesanesinden 153 gramlık taş çıktı

İlginizi Çekebilir
Zelal Topçul'u kaçıran şüpheli: Pişmanım
Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul'u bindiği minibüsten kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Polisten kaçarken 4. kattan atlayıp yaralandı
Atatürk Havalimanı otoparkında polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı iki kişiden biri, kaçarken 4. kattan atlayınca yakalandı.
Şişli'de trafik kazası: 2 yaralı
Kaza gece saat 01.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 39 kişinin yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

91
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

93
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

146
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

106
Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

41
Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM