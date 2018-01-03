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Burdur'da bir öğretmenden engelli öğrenciye dayak

Burdur'un Bucak ilçesinde bir özel sınıfta eğitim gören 5. sınıf öğrencisi, öğretmeninin şiddetine maruz kaldı. Dayakçı öğretmen, görüntülerin ortaya çıkmasıyla görevden uzaklaştırıldı.

DHA | 03.01.2018 - 06:27..
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Burdur'da bir öğretmenden engelli öğrenciye dayak

10 yaşındaki engelli erkek öğrenci T.K, İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde koruma altındaydı. Özel sınıfta eğitim gören T.K, öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

27 Aralık günü yaşanan olayın ardından öğrenciye şiddet uygulandığı iddia edilen öğretmen ile okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Burdur'da bir öğretmenden engelli öğrenciye dayak

Burdur Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bucak ilçesi İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. adlı erkek çocuğumuza okuduğu Barbaros Ortaokulu 5’inci sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış olup, konu 02.01.2018 günü saat 17.35te Bucak Kaymakamlığına iletilmiştir. Yapılan incelemede; şiddet olayının 27.12.2017 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntülerde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B., okul müdür yardımcısı F.İ. ve okul müdürü A.Ö. derhal görevden uzaklaştırılmış, idari yönden disiplin soruşturması başlatılmış, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet VİDEO

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bucak’ta engelli erkek öğrenci T.K.’nin öğretmeninin şiddetine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye “Yerine geç” diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir cisim bulunan öğretmen sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor.

Öğretmeninin elindekini gören öğrenci “Ah, tamam” diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindekini çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa “Yerine geç” diye seslendiği duyuluyor. Öğrenci ise ağlamaklı ses tonuyla “Tamam, geçeyim” dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.

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