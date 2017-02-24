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Burdur'da çarpışan araçlar öğrencilerin arasına daldı

Burdur'da bir otomobil ile bir hafif ticari araç çarpıştıktan sonra kaldırımdaki yayalara da çarparak dereye savruldu.

24.02.2017 - 21:24
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Burdur'da çarpışan araçlar öğrencilerin arasına daldı

Burdur’da çarpışma sonrası sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile hafif ticari araç, yol kenarındaki üç üniversite öğrencisine çarptı.

Betül Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi kavşağında, Halit Tarhan idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

YURTLARINA DÖNEN ÖĞRENCİLERE ÇARPTI

Çarpışma sonrası sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar, yaya olarak Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna giden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri Zeynep Çetinkaya (18), Ayşenur Bilge (18) ve Damla Baş'a (20) çarptı. Aracın çarpmasıyla üç öğrenci yol kenarındaki su kanalına düşerek yaralandı.

Burdur'da çarpışan araçlar öğrencilerin arasına daldı VİDEO

Burdur'da çarpışan araçlar öğrencilerin arasına daldı

SÜRÜCÜLER HAFİF YARALANDI

Kazada sürücüler Yılmaz ve Tarhan ile Tarhan'ın kullandığı araçta bulunan Hasan Ergin de hafif yaralandı.

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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