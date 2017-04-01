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Burdur'da elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu

Karamanlı ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

01.04.2017 - 16:16
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  2. Yaşam

Burdur Karamanlı Zafer Mahallesi'nde besicilik yapan Feyzullah Yörük, sabah hayvanlarını yemledikten sonra sağım işlemine geçti.

8 HAYVAN TELEF OLDU

Yörük, sağım yapıldıktan sonra metal kilitli yemlik sistemine temas eden 9 büyükbaş hayvanın yere yığıldığını gördü.

Besihaneye gelen veteriner, yaptığı kontrolde 8 hayvanın telef olduğunu belirledi. Yaralı bir hayvan ise kurtarılamayacağı tespit edilince kesildi.

Burdur'da elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu

"FİŞİ ÇEKSEM DE HAYVANLARIM TELEF OLDU"

Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihaza elektrik veren kablodaki tahribatı fark etmediklerini söyledi.

Elektrik kaçağı olduğunu anlayınca fişi çektiğini dile getiren Yörük, "Fişi çeksem de akım hayvanlarımı telef etti." dedi.

Burdur'da elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu

Burdur'da elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu

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