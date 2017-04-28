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Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı

Yarışmada, dereceye girmek için mücadele eden küçükbaşlar, çobanlar ve yetiştiriciler tarafından özenle süslendi.

28.04.2017 - 18:45
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Köy-Koop Burdur Birliği ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından Burdur Belediyesi Uzay Çatı Halk Pazarı'nda kurulan fuar alanında düzenlenen yarışmaya, Burdur ve ilçeleri ile Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nden 53 yetiştirici katıldı.

Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı

KÜÇÜKBAŞLAR SÜSLENDİ

Bazı küçükbaşların gövdelerine kırmızı boyayla Türk bayrağı yapılırken bazıları ise boncuklarla süslendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri, vücut uzunluğu, bacak boyu, vücut uyumu, hayvan yaşı, ırkını taşıyan özellikler ve boynuz yapısı kriterlerini inceleyerek birinciyi belirlemeye çalıştı.

Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı

TEKE KATEGORİSİNDE SAKAR BİRİNCİ OLDU

Değerlendirme sonunda Honamlı tekesi kategorisinde Bucak İlçesi'nden yarışmaya katılan yetiştirici Zafer Uysal'ın 'Sakar' isimli tekesi birinci olurken yetiştirici Mustafa Öder'in keçisi ikinci, Ersin Alp'in keçisi ise üçüncü oldu.

Merinos koç yarışmasında ise yetiştirici Halil Ekici'nin 'Limuzin' isimli merinos ırkı koçu birinci, . Mahmut Taş'ın koçu ikinci, Ali İhsan Öztürk'ün koçu da üçüncü oldu.

Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı

OĞLAK YARIŞMASINDA ERTUĞRUL BİRİNCİ OLDU

Honamlı oğlak yarışmasında da Süllü Savaş'ın 'Ertuğrul' isimli oğlağı birinci, Rıza Ongun'un oğlağı ikinci, Mehmet Altıntaş'ın oğlağı ise üçüncü oldu.

Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı

Hayvanları dereceye giren yetiştiricilere ödülleri, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ile Köy- Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı

Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı

Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı

Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı


Burdur'da en güzel keçi ve koç yarışması yapıldı

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