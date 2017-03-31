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Burdur'da ev yangını

Karamanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında biri itfaiye görevlisi 2 kişi dumandan etkilendi.

31.03.2017 - 02:48
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Yeni Mahalle'de Durana Terzi’ye ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Karamanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Burdur'da ev yangını

Yangını söndürmeye çalışan Durana Terzi ile belediye görevlisi Bayram Karan dumandan etkilendi. İki kişiyi olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Burdur'da ev yangını

Kaymakam Osman Oğuz Ekşi ve Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da ev yangını

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