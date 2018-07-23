Burdur'da iki ayrı trafik kazası: 12 yaralı

26 yaşındaki Mehmet Berk İnan idaresindeki 43 BB 153 plakalı otomobil, Çavdır yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan İnan ve eşi İnci Havva yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'un merkeze bağlı Çendik köyünde meydana gelen kazada ise Şeref Deniz (56) idaresindeki 03 DK 169 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Başar (49) yönetimindeki 06 ENH 08 plakalı otomobil ve Hüsamettin İşler (30) yönetimindeki 06 BU 930 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Deniz ve Başar ile otomobillerde bulunan, Beyza (17), Emine (43), Erdem (10), Kübra (10), Selvinaz Başar (36), Ayşeli Deniz (55), Ezgi (1) ve Hilal İşler (28) yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.