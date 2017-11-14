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Burdur'da ilk kez balık baykuşu görüldü

Göller Bölgesi'nin önemli sulak alanlarını barındıran Burdur'daki bir sulak alanda, yaralı balık baykuşu bulundu.

14.11.2017 - 03:40
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Burdur'da ilk kez balık baykuşunun görüldüğünü söyledi.

Burdur'da 9 Kasım tarihinde yaralı halde balık baykuşu bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan balık baykuşunun yapılan ilk kontrollerinde ateşli silah yaralanmasına rastlanılmadı. Kanat uçlarında hafif zedelenme olduğu tespit edilen balık baykuşu tedavi ve rehabilitasyon için Antalya Hayvanat Bahçesi'ne geçici olarak teslim edildi.

AVRUPA'DAKİ TEK POPÜLASYONU TÜRKİYE'DE

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, "Balık baykuşu Avrupa’daki 56 tür gündüz ve gece yırtıcısı arasında üreyen popülasyonu en az olarak tahmin edilen türdür. Avrupa’daki tek popülasyonu Türkiye’dedir. Bilimsel çalışmalar balık baykuşunun bu 56 tür arasında nesli tükenmeye en yakın iki türden biri olduğunu göstermektedir. Türkiye’de ilk olarak 1876-1882 yılları arasında Aydın, Adana ve Mersin illerinde tespit edilmiş, 1990 yılında Adana’da Berke Barajı'nda görülmüş. 2004 yılında Antalya’nın ücra vadilerinin birinde DKMP 6'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem tarafından bir çift görülmüş ve makalesi Sandgrouse dergisinde yayımlanmıştır. Ülkemizde Burdur’da yaşadığına dair ilk kayıttır. Bu kayıtla birlikte Burdur kuş türü sayısı 279’dan 280'e çıkmıştır" dedi.

Yılmaz, balık baykuşunun tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar bulunduğu ortama geri salınmasının planlandığını söyledi.

Burdur'da ilk kez balık baykuşu görüldü

Burdur'da ilk kez balık baykuşu görüldü

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