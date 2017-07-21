Burdur'da kuzgunlar üremeye başladı

Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Öztürk Sarıca, kuzgunların son 7 yıldır ilk kez bu yıl üremeye başladıklarını söyledi.

Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, Burdur Gölü kenarında sarp kayalıklardaki kuzgun yuvarlarını kontrol ediyor. Yaklaşık 1000 metre yükseklikteki yuvaları periyodik olarak kontrol eden Sarıca, kuzgunların gelişimini hem fotoğraflıyor hem videoya çekiyor.

'HIZLI ŞEKİLDE ÜREDİLER'

Kuzgunların son 7 yıldır ilk kez bu yıl üremeye başladıklarını söyleyen Sarıca, Lisinia Doğa Projesi'ne başladıktan sonra yaban hayatını da incelediklerini anlattı. Sarıca şunları söyledi:

"Kuzgunlar son 7 yıldan beri çevresel anlamda çok ciddi baskı altındaydılar ve üremiyorlardı. Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi olmasına rağmen bu bölgede avcılık çok yoğun devam ediyordu. Doğal SİT olmasına rağmen göl etrafında da çok baskın avcılık vardı. Bu yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün girişimiyle Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi çevresinde avın yasaklanmış olması kuzgunların hızla üremesini sağladı."





'ÜREDİĞİNİ GÖRMEK SEVİNDİRİCİ'

Yuvalanma alanında bu yıl 2 yavru tespit ettiklerini kaydeden Sarıca, kuzgunların burada ürediğini, çoğaldığını görmenin kendileri için çok önemli olduğuna işaret etti. Kuzgunların leş yiyici kuşlar olduğunu ve doğal hayata katkı sunduğunu belirten Sarıca, "Kimyasal kullanımı ve fare zehri leş yiyici olan kuzgunların ölüm sebebiydi. Son yıllarda fare zehri çok fazla kullanılmıyor ama, avcı baskısı maalesef kuzgunların üremesine engel oluyor. Bu yıl kuzgunların ürediğini görmek sevindirici."









