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Burdur'da motosikletli iki genç, kafa kafaya çarpıştı

Kazada sürücüler Süleyman Alptekin ile Bekir Kaya hayatını kaybetti.

DHA | 03.06.2018 - 01:38..
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Saat 22.00 sıralarında, Köy İçi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Süleyman Alptekin(17) ile Bekir Kaya'nın(16) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletler kafa kafaya çarpıştı.

İKİ GENÇ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Bekir Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, Süleyman Alptekin ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında Kaya ve Alptekin’in başında kask olmadığı öğrenildi.

Burdur'da motosikletli iki genç, kafa kafaya çarpıştı

Acı haberi alan Kaya ve Alptekin’in yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Fenalaşan kişilere acil serviste müdahale edildi. Kaya ve Alptekin’in cenazeleri morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da motosikletli iki genç, kafa kafaya çarpıştı

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