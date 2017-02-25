Burdur'da restoran sahibine silahlı saldırı

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Kendini köpek zanneden kakadu papağanı

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Enes Ünal gol atmaya devam ediyor

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Seyir halindeki otomobilin üzerine başka bir araç düştü

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Yetenekleri ile büyüleyen çocuklar

İtalya'da cinayetten hüküm giyerek 21 yıldır hapis yatan bir adam, aslında suçsuz olduğu anlaşılınca serbest kaldı.

ABD ile Kuzey Koreli yetkililer arasında 5 yıl aradan sonra mart ayında New York'ta gayriresmi görüşmeler vize krizi yüzünden iptal edildi.

Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "radikal İslami terör" tanımına karşı çıkarak, bunun yanlış olduğunu söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede, 159 noktada, 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıyor.

İstanbul'da 5 bin polisle huzur operasyonu

NATO üyeleri için belirlenen savunma harcamaları konusunda konuşan Merkel, Almanya'nın da taahhütleri yerine getirmesi beklediğini söyledi.

1 Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti CHP'nin davetiyle Türkiye'ye gelen Şilili reklamcı, ülkesinde bir diktatörün olduğunu Türkiye'de durumun farklı olduğunu söyledi.

2 Erdoğan: Körfez ülkeleri Diriliş'e bayılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerinde Diriliş Ertuğrul dizisinin çok beğenildiğini söyleyerek devamı gelecek mesajı verdi.

3 Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak Aziz Yıldırım'ın baskılara dayanamayıp salı günü istifasını sunacağı ve Mahmut Uslu'nun geçici olarak başkanlığa getirileceği öğrenildi.

4 Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller Makam aracı sahibi vekillerin kat ettiği yol ve harcadıkları benzin miktarının faturası ortaya çıktı.

5 AK Parti'nin referandum şarkısı: Evet ile güçlü Türkiye MHP ile birlikte anayasa değişiklik taslağını hazırlayıp Meclis'ten geçiren AK Parti'nin yeni referandum şarkıları da belli oldu.

6 Advocaat: Bu adama bu kadar para verilir mi Advocaat, beklentileri karşılayamayan Van der Wiel'i öneren scout ekibini alaycı bir dille eleştirdi.