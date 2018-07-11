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Burdur'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Burdur'da yasa dışı silah ticareti yapanlara düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, bıçak ele geçirildi.

DHA | 11.07.2018 - 21:01..
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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Yasadışı silah ticareti’ soruşturması kapsamında Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Burdur merkez, Tefenni ilçesi, Isparta ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişiden 20'si gözaltına alındı.

ONLARCA SİLAH YAKALANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 974 adet 9 mm tabanca fişeği, 98 adet 7.65 tabanca fişeği, 19 tabanca şarjörü, 3 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 2 havalı tabanca, işaret tabancası, 23 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 6 muşta, 9 sustalı bıçak, kelebek bıçak, teleskopik jop, 2 el telsizi, el yapımı katlanabilir balta, 2 baston içerisine yerleştirilmiş 30 cm uzunluğunda şiş, 2 tarihi eser olabileceği değerlendirilen yağdanlık, define arama dedektörüyle 2 sahte araç plakası ele geçirildi.

Burdur'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

11 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili 1 şüphelinin de firari olarak arandığı belirtildi.

Burdur'da yasa dışı silah ticareti operasyonu



Burdur'da yasa dışı silah ticareti operasyonu



Burdur'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

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