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Burdur'da yeni evlenen çift demokrasi nöbetinde

Demokrasi nöbetinin finaline katılan yeni evlenen çift, gelinlik ve damatlıklarıyla sahneye çıkarak Türk bayrağı salladı.

17.07.2017 - 08:00
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Burdur’da '15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki 'Demokrasi nöbeti'nin ikinci gününde ilahiler ve Kuran-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından dua edildi.

DEVLETİ YOK ETME PLANI

Programda konuşan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "15 Temmuz sadece yönetimi, hükümeti düşürme operasyonu değil, ülkeyi ve devleti yok etme planının uygulandığı büyük bir proje" dedi.

ÇANAKKALE NEYSE, KURTULUŞ SAVAŞI NEYSE...

Vali Şerif Yılmaz, "Çanakkale neyse, Kurtuluş Savaşı neyse 15 Temmuz da aynıdır" diye konuştu.

Burdur'da yeni evlenen çift demokrasi nöbetinde

DÜĞÜNDEN DEMOKRASİ NÖBETİNE

'Demokrasi nöbetinin' finalinde yeni evli 27 yaşındaki Veli Vergili ile 22 yaşındaki Ayşe Vergili çifti de protokol üyeleriyle birlikte sahneye çıkıp Türk bayrağı salladı.

Veli Vergili, "Düğün salonundan evimize gelmiştik. Baktık Kuran-ı Kerim okunuyor, dualar ediliyor. Bugün ilk gecemiz bütün dualarımız kabul olur diye büyüklerimizden duyduk. Dua olursa vatanımızın, milletimizin birliği daim olur, bizim de duamız o olsun diye mitinge katıldık. Şimdi huzurluyuz, mutluyuz. Geçen sene bu vakitler sıkıntılıydık. Milletimizin birliği, beraberliği bozulmasın" dedi.

Ayşe Vergili de mitinge katılmaktan mutlu olduğunu aktardı.

Burdur'da yeni evlenen çift demokrasi nöbetinde

Burdur'da yeni evlenen çift demokrasi nöbetinde

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