Burdur'daki kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazan ve önüne çöp döken kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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4 parti daha ittifak için anlaştı

AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı’dan sonra; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de ittifak için anlaştı.