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Burdur'daki kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA | 02.05.2018 - 00:59..
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RVV 10 plakalı otomobil, Aksu Köprüsü mevkisinde, 24 yaşındaki Bayram Karagöz idaresindeki 32 LP 379 plakalı otomobille çarpıştı.

Burdur'daki kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

YARALILARDAN BİRİ ÇOCUK

Kazada, sürücü Karagöz ile beraberindeki Ramazan, Gülcan, Mevlüt, Keziban (15) ve Mukaddes Çoban (8) yaralandı.

Gölhisar ve Acıpayam Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Karagöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, 34 RVV 10 plakalı otomobildeki kişilerin kaza sonrası aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

Burdur'daki kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

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