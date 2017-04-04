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Burdur'un 79 yaşındaki 67 yıllık terzisi Ünal amca

Burdur'da 79 yaşındaki terzi Ünal Katlanç, mesleğine ve müşterilerine saygısından kravatsız işe gitmiyor.

04.04.2017 - 11:29
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Burdur'da 1950 yılında ilkokulu bitirdikten sonra meslek öğrenmesi için ailesi tarafından çırak olarak verildiği terzinin yanında yetişerek mesleğe başlayan evli, 2 çocuk ve 2 torun sahibi Ünal Katlanç, 67 yıldan bu yana terzilik yapıyor. Yaklaşık 40 yıldan bu yana kiracı olduğu dükkanında çalışmayı sürdüren Ünal Katlanç, mesleğine aşkı ve müşteriye saygısını boynundan yıllardır çıkarmadığı kravatıyla gösterdiğini ifade etti.

Burdur'un 79 yaşındaki 67 yıllık terzisi Ünal amca

"MESLEĞİMDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIM"

Ünal Katlanç, 1950'de ilkokulu bitirdikten sonra terziliğe başladığınrı anlatırken şöyle dedi: "Mesleğimi seviyorum. Sevdiğim için çalışıyorum. Çalışmasam evde hasta olur yatarım. Allah'a şükür vücudum sağ. Gidiyorum namazımı kılıyorum, dükkanımda çalışıyorum. Ailemin geçimini sağladım. Namerde muhtaç olmadım. 2 çocuk yetiştirdim. Şimdi 2 torunum İstanbul'da okuyor. Onlara da yardımcı oluyorum."

Burdur'un 79 yaşındaki 67 yıllık terzisi Ünal amca

"YENİ DİKME İŞİ KALMADI"

Terziliğin zevkli meslek olduğunu anlatan Katlanç, "Çalışmak zevkli. Ağır işimiz yok. Göz nuru. Eskisi gibi değil artık. Her şey otomatik makine. Yeni dikme işi kalmadı. Şimdi sadece tamirat yapıyoruz ama terziliği iyi bilen tamirat yapabilir. İyi bir ustanın yanında yetiştiysen tamirat yapabilirsin." diye konuştu.

Burdur'un 79 yaşındaki 67 yıllık terzisi Ünal amca

"HEP KRAVATLI GELİYORUM"

Meslekte çırak yetişmediğini anlatan Katlanç, "40 senedir aynı dükkandayım. Meslek öğrenmek için bir tek çırak gelmedi. Terzilik günden güne bitiyor. İleride tamirat yapacak terzi de kalmayacak" dedi. 1954'ten bu yana işyerine kravatlı geldiğini anlatan Katlanç, "Kravat takmadım mı boşluk hissediyorum. Müşteriye hem mesleğime saygıdan çok sıcak hava haricinde hep kravatlı geliyorum. Burdur'da benden başka kravat takan yok esnaf içinde." diye konuştu.

Burdur'un 79 yaşındaki 67 yıllık terzisi Ünal amca

"BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mesleğini sevmenin önemine vurgu yapan Katlanç, şöyle dedi: "Sabah 8, akşam 8, haftanın 6 günü dükkanımdayım. Allah sağlık verdiği müddetçe çalışacağım. Bırakmayı düşünmüyorum. Bana 'bırak artık' diyorlar. Neden bırakayım? Ne zaman cenabı Allah 'gelme artık derse' gelmem dükkana. Mesleğe başladığım yıllarda Burdur'da 150 civarında terzi vardı. Şu anda bu mesleği yapan çok az kaldı. Mesleğin son temsilcileriyiz."

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