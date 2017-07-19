Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından oluşan yeni kabineyi açıkladı.

BURHAN KUZU YİNE YOK

AK Parti'nin önde gelen hukukçularından olan ve geçmişte uzun yıllar Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Burhan Kuzu yine kabinede yer alamadı.

ALLAH'A HAVALE ETTİ

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Burhan Kuzu kendisine Twitter'dan "Olsun be Burhan Hocam" yazan Gazeteci Ersoy Dede'ye; "Ersoy,siyasetin adaleti yok.Ne yapalım Allah'a havale ediyorum." diye cevap verdi.