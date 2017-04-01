Burhan Kuzu: Hayır'la Türkiye büyük bir fırsatı kaçırır

Burhan Kuzu, referandum çalışmaları kapsamında Hatay’ın İskenderun İlçesi'nde Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

İskerderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Salonu'ndaki konferansta AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atınç, İlçe Başkanı Ayhan Bodur, işadamları ve partililer yer aldı.

Prof. Dr. Burhan Kuzu, yaptığı konuşmada, 16 Nisanda seçmenin önüne gelecek pakete vurgu yaparak “Bu paket AK Parti ile MHP’nin ortaklaşa hazırladığı paket olsa da, bu Türkiye’nin Meselesi. Bu meseleyi AK Parti, MHP ortaklığı gibi görür de, ‘onlardan gelen şeyden hayır da gelmez’ dersek memlekete kötülük yapmış oluruz. Benden söylemesi” dedi.

"EKSİK DE OLABİLİR, AMA BU BİR ADIMDIR"

Gelecek kuşaklar için yeni anayasaya 'Evet' denmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Burhan Kuzu, “Okuyarak, anlayarak evet diyelim. Bilmeden evet demeyelim. Peşinen siyasi davranıp, benden ‘hayır’ deyip bir kenara çekilmeyin, yanlış bulurum. Ben kırk yılımı verdim ben bu işe. 1977’de başladım, 2017 tam 40 sene, bu süre içerisinde gitmediğim il, gezmediğim üniversite kalmadı. Yeri geldi ayakkabı, yumurta, başka şeyler fıtrattılar. Bunlara göğüs gere gere bu noktaya getirdik. Bir eser yaptık. Bu paketin hazırlanmasında ben de bulundum. Malumunuz bir paket çıktı. Her şeyin daha iyisi, güzeli olabilir, bu metin eksik de olabilir ama bu bir adımdır. Bu adımı atmazsak Türkiye büyük bir fırsatı kaçırmış olur. Tahminim bir daha gündeme gelmez" şeklinde konuştu.











