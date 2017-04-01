taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

Burhan Kuzu: Hayır'la Türkiye büyük bir fırsatı kaçırır

AK Parti MKYK Üyesi Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, referanduma dair açıklamalarda bulundu.

01.04.2017 - 23:01
  1. Haberler
  2. Politika

Burhan Kuzu, referandum çalışmaları kapsamında Hatay’ın İskenderun İlçesi'nde Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

İskerderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Salonu'ndaki konferansta AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atınç, İlçe Başkanı Ayhan Bodur, işadamları ve partililer yer aldı.

Prof. Dr. Burhan Kuzu, yaptığı konuşmada, 16 Nisanda seçmenin önüne gelecek pakete vurgu yaparak “Bu paket AK Parti ile MHP’nin ortaklaşa hazırladığı paket olsa da, bu Türkiye’nin Meselesi. Bu meseleyi AK Parti, MHP ortaklığı gibi görür de, ‘onlardan gelen şeyden hayır da gelmez’ dersek memlekete kötülük yapmış oluruz. Benden söylemesi” dedi.

Burhan Kuzu: Hayır'la Türkiye büyük bir fırsatı kaçırır

"EKSİK DE OLABİLİR, AMA BU BİR ADIMDIR"

Gelecek kuşaklar için yeni anayasaya 'Evet' denmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Burhan Kuzu, “Okuyarak, anlayarak evet diyelim. Bilmeden evet demeyelim. Peşinen siyasi davranıp, benden ‘hayır’ deyip bir kenara çekilmeyin, yanlış bulurum. Ben kırk yılımı verdim ben bu işe. 1977’de başladım, 2017 tam 40 sene, bu süre içerisinde gitmediğim il, gezmediğim üniversite kalmadı. Yeri geldi ayakkabı, yumurta, başka şeyler fıtrattılar. Bunlara göğüs gere gere bu noktaya getirdik. Bir eser yaptık. Bu paketin hazırlanmasında ben de bulundum. Malumunuz bir paket çıktı. Her şeyin daha iyisi, güzeli olabilir, bu metin eksik de olabilir ama bu bir adımdır. Bu adımı atmazsak Türkiye büyük bir fırsatı kaçırmış olur. Tahminim bir daha gündeme gelmez" şeklinde konuştu.


Burhan Kuzu: Hayır'la Türkiye büyük bir fırsatı kaçırır

Burhan Kuzu: Hayır'la Türkiye büyük bir fırsatı kaçırır

Burhan Kuzu: Hayır'la Türkiye büyük bir fırsatı kaçırır

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump Flynn sorularını dinlemedi

Trump Flynn sorularını dinlemedi

50
Tahliye edilen 21 kişiye yeniden gözaltı kararı

Tahliye edilen 21 kişiye yeniden gözaltı kararı

235
Başbakan'ın Kayseri mitingine Abdullah Gül katılmayacak

Başbakan'ın Kayseri mitingine Abdullah Gül katılmayacak

364
PKK'nın Sincar yapılanmasına operasyon sinyali

PKK'nın Sincar yapılanmasına operasyon sinyali

78
Diyarbakır Meydanı kırmızı-beyaz

Diyarbakır Meydanı kırmızı-beyaz

128
Turizmde yeni trend 'Hint düğünleri'

Turizmde yeni trend 'Hint düğünleri'

62
FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM