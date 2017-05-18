Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da görüştü.

CNN Türk ekranlarında Trump - Erdoğan görüşmesi yorumlanırken, Nevşin Mengü, görüşmenin kısa sürüşünü "Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü. Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti, Trump ise arkasını dönüp gitti." dedi.

"BOYU DEĞİL İŞLEVİ ÖNEMLİ" DEMİŞTİ

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise, ABD daha önce Cumhuriyetçi başkan aday adayları arasında yaşanan penis tartışmalarını "Boyu değil işlevi önemli" şeklinde değerlendiren Nevşin Mengü'ye olay bir gönderme yaptı.

MUHTEVA DAHA ÖNEMLİ

Kuzu "Bir televizyon kanalının nöbetçi spikeri ERDOĞAN-Trump görüşmesini 'topu topu 23 dakikalık görüşme' diye girmiş.Oysa muhteva daha önemli." tweetini attı.