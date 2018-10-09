Burhaniye’de 108 vatandaşa tapu dağıtıldı

Burhaniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde, çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere imar planı revizyonu ve imar uygulama çalışmaları kapsamında hak sahipleri Belediye Başkanı Necdet Uysal ve başkan yardımcıları tarafından tapu sahibi olabilmenin sevincini yaşadı.

YENİ TAPULARIN DAĞITIMINA BAŞLANDI

Burhaniye Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Başkan Uysal, “İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince yapılan imar uygulaması sonucunda yeni tapuların dağıtımına başladık. Bahçelievler Mahallemizde Kemer Sitesinin yanından başlayarak Ören Tepe’ye kadar devam eden yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alanda çalışmamızı tamamladık.” dedi.

Törene başkan yardımcıları Cemil Bahadır ve Güngör Persil ve hak sahipleri ile yakınları katıldı.