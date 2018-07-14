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Burhaniye'de tatilcilerden yol kapatma eylemi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde balık ölümleri ve trafik kazaları tatilcileri isyan ettirdi.

DHA | 14.07.2018 - 14:55..
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Burhaniye ilçesindeki İMKO ve Or-Jan tatil siteleri yakınında akan Kadıncık Deresi'nde yaşanan kirlilik nedeniyle balık ölümleri başladı. Yine aynı sitelerin önünden geçen Ören ve Akçay sahil yolunda meydana gelen kazalarda, 2 kişi yaşamına kaybetti. Üst üste yaşanan kazalar ve çevre kirliliği, site sakinlerini isyan ettirdi. Hazırladıkları dövizlerle Ören-Akçay sahil yolunda buluşan tatilciler, bir süreliğine sahil yolunu trafiğe kapattı. Jandarmanı yoğun önlem aldığı eylem sırasında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burhaniye'de tatilcilerden yol kapatma eylemi

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İMKO Tail Sitesi Başkanı Ali Uysal, dere kirliliği ve yolda meydana gelen kazalar için ayrı ayrı basın açıklaması yaptı. Uysal, "Kadıncık Deresindeki çevre kirliliği, yol üzerindeki menfezin kapalı olması nedeniyle, denizle bağlantısının kesilmesi üzerine yaşandı. Sirkülasyonun sağlanamaması canlı ölümlerine sebep oldu. Bugünkü eylemimiz, buradaki basın açıklamamamız, sorunu iletmek ve sesimizi duyurmak içindi. Yine de duyarlı Burhaniye Belediye Başkanı ve ekibine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çünkü, bu sabahtan itibaren derenin ağzını açmak için çalışma başlatıldı. İkinci bir konu, Ören-Akçay yolu, ölüm yolu haline geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ivedi bu yolun karayolu kurallarına göre dizayn edilmesini istiyoruz. Gencecik insanlarımızın bir daha ölmemesini bütün site sakinleri adına yetkililerden talep ediyoruz." dedi.

Burhaniye'de tatilcilerden yol kapatma eylemi

"BALIKLAR DENİZE GİDİP GELEMİYORLAR"

Or-Jan Tatil Sitesi Başkanı Fikri Eraslan da, 9 yıldır seslerini duyuramadıklarını, derenin giderek kirlenip, balık ölümlerinin arttığını belirtti. Eraslan, "En son dediler ki; orası sit alanı, oraya biz dokunamayız. Halbuki biz sit alanındaki balıkların yaşaması için uğraş veriyoruz. Derenin ilerisi denize kapalı. Denizden gelen kumlar, alüvyonlar nedeniyle derenin ağzı kapandı. Balıklar denize gidip gelemiyorlar." diye konuştu.

Burhaniye'de tatilcilerden yol kapatma eylemi

"ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Tatilci Ayhan Kahraman ise, "Bu çevre katliamına yetkililerin 'dur' demesini bekliyoruz. Yani manzara içler acısı. Bütün canlılar hayatını kaybediyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz." dedi.

Burhaniye'de tatilcilerden yol kapatma eylemi

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