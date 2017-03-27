Burkina Faso dosyası

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BURKİNA FASOLU ÇOCUKLAR - FOTO GALERİ

Burkina Faso: Kuralık var, susuzluk var, fakirlik var ama onların kendilerine taktığı bir isim de var. Burası onurlu insanların ülkesi.

Ülkelerinin sorunlarına kaliteli eğitimle çözüm bulacaklarını düşünüyorlar. Yalnız da değiller...

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Genç İHH tarafından Burkina Faso’da inşa edilecek olan Malcolm X Lisesi.

Toplam maliyeti 187 bin 300 Euro olan proje, gereken fonun toplanması için hayırseverlerin yardımlarını bekliyor. Hayırseverler inşaatı devam eden projeye, İHH’nın banka hesaplarına “Malcolm X” açıklaması ile yardımda bulunabilir. Bağışçılar ayrıca kısa mesaj yoluyla 3072’ye “MALCOLM X” yazarak 5 TL katkıda bulunabilir.

İki kabilenin dilinden türeyen Burkina Faso onurlu insanların ülkesi anlamına gelse de Afrika kıtasının genelinde olduğu gibi burada da hikaye aynı. Çok iyi Fransızca konuşuyorlar fakat Fransız medeniyetinden eser yok.

Özellikle kırsalda, sadece doğal ihtiyaçlarının farkında olan bir grup çocuğun hayatı şimdi daha anlamlı. Titao şehrinde inşa edilen Şifa Yetimhanesi çocuklara ilham veriyor.

Eğitim alıp çevrelerine faydalı olmak istiyorlar. Köylerinin çehresini değiştirmeyi hayal edenler bile var. Bazılarına göre Malcolm X olup dünyayı kurtaracaklar. Aslında bu düşünce hayal değil.

Malcolm X Lisesi inşa edilebilirse fenni ilimleri öğrenecekler.