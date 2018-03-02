Burkina Faso'da saldırı

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da Fransız Büyükelçiliği yakınlarında patlama olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silah ve patlama sesleri duyuldu.

ETRAFA ATEŞ AÇTILAR

Görgü tanıkları Vagadugu’da Başbakanlık, görgü tanıkları bazı silahlı kişilerin arabadan çıkıp etrafa ateş açtığını, ardından Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı ve Fransız Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Olay yerinde çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği, çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda olay yerinden yoğun bir siyah duman yükseldiği görülüyor.

4 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olaya ilişkin açıklama yapan Burkina Faso Başbakanı'nın bir danışmanı 4 saldırganın güvenlik güçlerince öldürüldüğünü duyurdu.

Sivil kayıpların olup olmadıpı henüz bilinmezken özel kuvvetlerin operasyonunun devam ettiği açıklandı.

Fransız yetkilişer saldırı nedeniyle ülkedeki vatandaşlarının dışarı çıkmaması uyarı yaparken, konuya ilişkin önlemlere hazırlanıyor.