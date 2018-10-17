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Burs ve kredi başvurularında son gün 21 Ekim

Yükseköğretim programına ilk defa girmeye hak kazananlar ile halen devam eden ara sınıf öğrencileri, burs ve kredi başvurularını 21 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 10:11..
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) yapılan açıklamaya göre, burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar başvurusunu e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

ŞARTLARA UYGUN OLANA BURS VERİLECEK

Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Burs ve kredi başvurularında son gün 21 Ekim

ÖNCELİKLİ OLANLAR

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Şehit ve gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular, KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

Burs ve kredi başvurularında son gün 21 Ekim

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