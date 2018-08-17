Bursa-Ankara yolunda zincirleme kaza: 1 ölü

Mezit 7 mevkisinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve bir minibüs ile çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ekipler, ölen kişinin sıkıştığı araçtan çıkarılması için çalışırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle Ankara-Bursa karayolunun, Bursa'ya gidiş yönü trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların iş makineleriyle kaldırılmasına çalışılıyor.