Bursa bıçağı tescillendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa bıçağının gelecek nesillere aktarılması amacıyla oluşturulan Bursa Bıçak Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Burada sergilenen ürünleri inceleyen Alinur Aktaş, 2014 yılında tescil başvurusu yapılan Bursa bıçağının coğrafi işaret tescil belgesi aldığını söyledi.

DENETİMLER YAPILACAK

Alinur Aktaş, tescili yapılan Bursa bıçağının bundan sonra standartlara uygun şekilde üretilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir kişi, Bursa Bıçakçılar Derneği'nden üç bıçak ustası ve Uludağ Üniversitesi'nden bir yetkili Bursa bıçağının standartlara uygun olarak üretilmesini sağlamak üzere denetimler yapacak.

BURSA BIÇAK MÜZESİ

Alinur Aktaş, "Vatandaşlarımıza Bursa bıçağını kullanmalarını ve dostlarına hediye olarak götürmelerini tavsiye ediyorum. Şehir merkezimizde yer alan Bursa Bıçak Müzesi'ni ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir yerde göremeyecekleri bıçak çeşitlerini burada rahatlıkla inceleyebilirler." dedi.



