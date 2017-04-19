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Bursa- Bilecik YHT 2018'de hizmete girecek

Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli (Bursa-Bilecik) Yüksek Hızlı Tren hattı 2018'de tamamlanacak.

19.04.2017 - 16:12
  1. Haberler
  2. Projeler

Türkiye, Yüksek Hızlı Tren (YHT) teknolojisini kullanan ülkeler sıralamasında basamak atlamaya devam ediyor. Türkiye; Avrupa’da 6. dünyada ise 8. ülke oldu.

Bursa- Bilecik YHT 2018'de hizmete girecek

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Son olarak Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli (Bursa-Bilecik) güzergahında çalışmalar sürüyor.

Projede Bursa-Yenişehir kesiminde yapım çalışmaları devam ediyor. Yenişehir-Osmaneli, Yenişehir-Bozüyük güzergâhları ise yeniden projelendiriliyor.

Bursa- Bilecik YHT 2018'de hizmete girecek

61 YILLIK HASRET SONA ERİYOR

Projenin tamamlanmasıyla Bursa, 61 yıllık demiryolu hasretini sona erdirmiş olacak. Bursa; İstanbul, Eskişehir, Konya ve Ankara’ya bağlanacak.

Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, Bursa-Eskişehir arası 1 saat ve Bursa-İstanbul ise 2 saat 15 dakika olacak.

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