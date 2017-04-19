Bursa- Bilecik YHT 2018'de hizmete girecek

Türkiye, Yüksek Hızlı Tren (YHT) teknolojisini kullanan ülkeler sıralamasında basamak atlamaya devam ediyor. Türkiye; Avrupa’da 6. dünyada ise 8. ülke oldu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Son olarak Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli (Bursa-Bilecik) güzergahında çalışmalar sürüyor.

Projede Bursa-Yenişehir kesiminde yapım çalışmaları devam ediyor. Yenişehir-Osmaneli, Yenişehir-Bozüyük güzergâhları ise yeniden projelendiriliyor.

61 YILLIK HASRET SONA ERİYOR

Projenin tamamlanmasıyla Bursa, 61 yıllık demiryolu hasretini sona erdirmiş olacak. Bursa; İstanbul, Eskişehir, Konya ve Ankara’ya bağlanacak.

Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, Bursa-Eskişehir arası 1 saat ve Bursa-İstanbul ise 2 saat 15 dakika olacak.