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Bursa Gemlik'te şehit annesine saldırı

Bursa Gemlik'te şehit annesi CHP standına "teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterdi ve standa doğru yürümeye çalıştı ancak orada bulunanlar acılı anneye saldırdı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 20:55..
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Bursa Gemlik'te şehit annesine saldırı

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde Cumhur ve Millet İttifakı gibi resmi ve görünen ittifakların dışında görünmeyen ittifaklar da var.

Öyle ki terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde Muharrem İnce'ye de Meral Akşener'e de oy vereceğini açıkladı. CHP'nin adayı İnce'de kampanyasının başında HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

ACILI ANNEYE SALDIRDILAR

Tüm bu gelişmeler ışığında Bursa Gemlik'te 27 yaşında oğlunu şehit veren bir anne CHP standına "teröristlerle el sıkıştınız, PKK'yı ziyaret ettiniz, Allahsızlar, oy istiyorsunuz, diyerek tepki gösterdi. Kendisine el sallayan bir kadını görünce ise "şu kadın elini sallıyor" diyerek ona doğru yöneldi. Tepki gösterdiği kadın ise şehit annesine saldırdı. Yaşananlar ise acılı bir annenin feryadına kulak asmadan sadece saldıranların terbiyesizliği olarak akılda kaldı.

Bursa Gemlik'te şehit annesine saldırı VİDEO

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