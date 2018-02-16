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Bursa ihtişamlı bir külliyeye kavuşuyor

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu’na yapılacak 20 bin kişilik caminin temeli, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da katıldığı törenle atıldı.

İHA | 16.02.2018 - 15:14..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir Bursa mitinginde yapılmasını istediği cami, Bursa’nın her yerinden görülebilecek. 41 metre kubbe yüksekliğine sahip, 75 metre yüksekliğinde ve 4 minareli, 6 bin 400 metrekaresi kapalı, toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek camide aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek.

Bursa ihtişamlı bir külliyeye kavuşuyor

TÖREN DÜZENLENDİ

Caminin temeli Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu içinde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da katıldığı törenle atıldı.

İçinde bin 500 kişilik konferans salonu ile sosyal, kültürel her türlü faaliyetin yapılabileceği külliyenin tamamı, Bursalı hayırseverlerin katkıları ile tamamlanacak.

Bursa ihtişamlı bir külliyeye kavuşuyor

"BİR İNSANLIK EVİ"

Kur’an-ı kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan temel atma töreni, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın konuşması ile devam etti. Ulcay, camilerin sadece ibadet yerleri olmadığını dile getirerek, “Allah’ın evi denilen camilerimiz, toplumun bir araya geldiği, eğitim, din gibi farklı konularda paylaşımlarda bulunulan mekânlardır. Cami, nefes aldığımız bir dost evi, omuzlarımızın birbirine değdiği bir birlik yuvası, fakir, fukara, çaresizlerin çaresi, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, yabancının yerli ile bütünleştiği büyük bir insanlık evidir” diye konuştu.

Bursa ihtişamlı bir külliyeye kavuşuyor

"CUMHURBAŞKANIMIZA VE REKTÖRÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, 25 yıl önce Uludağ Üniversitesi’nde okuduğunu belirterek, “O dönemde burada cami olmayışının sıkıntısını yaşardık. Dönem dönem buraya işimiz düştüğünde de ‘burada bir cami inşa edilmez mi’ gibi bir düşüncemiz olurdu. Bunu akleden başta cumhurbaşkanımız ve rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Bursa’mıza eğitimde, sağlıkta, dini tesislerde çok büyük katkıları olan sanayicilere yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa ihtişamlı bir külliyeye kavuşuyor

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