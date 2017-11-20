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Bursa'da iki katlı terk edilmiş ahşap bina kundaklandı

Terk edilen iki katlı bina, kundaklandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

20.11.2017 - 08:58
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Bursa'da terk edilen iki katlı ahşap bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu binadaki yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Bursa'da iki katlı terk edilmiş ahşap bina kundaklandı

EV KUNDAKLANDI

Merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Cadde üzerinde bulunan Recep U.'ya ait terk edilmiş iki katlı ahşap bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Bursa'da iki katlı terk edilmiş ahşap bina kundaklandı

Çevredekilerin alevleri görerek haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürüde geldi. İki katlı ahşap binayı kaplayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından çevrede bulunan binalara ve Daya Hatun Camii'ne sıçramadan söndürüldü. Binayı yakanların belirlenerek yakılabilmesi için polis ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa'da iki katlı terk edilmiş ahşap bina kundaklandı

Bursa'da iki katlı terk edilmiş ahşap bina kundaklandı

Bursa'da iki katlı terk edilmiş ahşap bina kundaklandı

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