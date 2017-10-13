Bursa-İzmir Kemalpaşa hattı 2018'de açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'de yapımı devam eden projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GÜNLÜK 21 BİN ARAÇ GEÇİYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osmangazi Köprüsü'nden günlük ortalama 21 bin aracın geçtiğini belirterek, "Garanti rakamıyla kıyaslarsanız alttayız, başlangıç rakamları olan 11-12 binle kıyaslarsanız bugün geldiğimiz nokta çok önemli." dedi.

Arslan, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilen ulaştırma projelerinde bir yıllık geçişlerin ortalamaları üzerinden hesap yapıldığını, verilen garanti rakamına ulaşılamamışsa aradaki farkın yükleniciye veya görevli şirkete ödendiğini söyledi.

"BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTA ÇOK ÖNEMLİ"

Osmangazi Köprüsü'nden bu yılın 9 aylık döneminde yaklaşık 5 milyon 753 bin aracın geçiş yaptığına işaret eden Arslan, günlük ortalama araç geçişinin 21 bine ulaştığını bildirdi. Arslan, "Garanti rakamıyla kıyaslarsanız alttayız, başlangınç rakamları olan 11-12 binle kıyaslarsanız bugün geldiğimiz nokta çok önemli." diye konuştu.

Köprünün fizibilitesinde üçüncü yıla kadar araç geçiş garantisi öngörülmediğine dikkati çeken Arslan, projenin Osmangazi Köprüsü ile birlikte 300'ü otoyol, 133'ü bağlantı yolları olmak üzere toplam 433 kilometre yolla İzmir'e kadar uzandığını anımsattı.

3 SAATTE İZMİR'E GİDİLEBİLECEK

Bu otoyolun İstanbul ile Bursa arasındaki seyahat süresini 45 dakika-1 saate düşürdüğünü, Gebze'den düşünüldüğünde yolculuğun 45 dakika bile sürmediğini anlatan Arslan, 3 saatte İstanbul'dan İzmir'e gidilebileceğini söyledi.

Arslan, projenin Bursa-İzmir Kemalpaşa hattının önümüzdeki yılın sonunda tamamen biteceğini belirterek, "Bu yolun tamamen bitmesi zaten ilave trafik oluşturması anlamına geliyor. İnsanların seyahat konforunu artırıyorsunuz, süreyi düşürüyorsunuz, o bölgede sanayinin büyümesini sağlıyorsunuz. Bu aynı zamanda o bölgelerde yatırım, yatırım olması nedeniyle de ilave trafik oluşması demek yani köprü, otoyol ve bağlantı yollarının oluşturacağı ilave trafiğe bağlı olarak hem otoyollardan hem de köprüden geçecek araç sayısı ciddi miktarda artacak. Zaten fizibilitemiz bunu öngörüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIM YAPILDIĞI İÇİN ARSA FİYATLARI DA ARTIYOR"

Arslan ayrıca, "Arsa fiyatları 3 kat arttı diye haberler yapılıyor. Arsa fiyatları durup durupken 3 kat artmaz, demek ki proje insanların erişimini kolaylaştırmış. Bu yüzden insanlar orada aktif yaşamak istiyor. İkincisi, o bölgelerde yatırımın, sanayinin önü açılmış. Orada yapılan yatırım, gerek gelecek ham maddeyi gerek gidecek mamülü taşıma zorluğu nedeniyle dün ekonomik değildi, bugün bu projeler nedeniyle ekonomik. Ekonomik olduğu için yatırım yapılıyor, yatırım yapıldığı için de oradaki arsanın fiyatı 3 kat artıyor. Özel istirhamım, insanların bunu atlamaması. Gerek arsa fiyatının gerek konut fiyatının artması bile bunun çok önemli bir göstergesi çünkü biz bu güzergah üzerinde yaklaşık 25 milyon insanın birbirine kolay erişimini sağlıyoruz." dedi.