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Bursa merkezli 4 ilde kaçak silah operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde, 350 polisin katılımıyla düzenlenen 'kaçak silah' operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 12.02.2018 - 18:21..
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İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

POLİS 4 AYDIR TAKİPTEYDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri 4 ay süreyle takibe aldı.

Bursa merkezli 4 ilde kaçak silah operasyonu

Ankara, Sakarya, Bilecik ile Bursa'nın Karacabey, İnegöl, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçelerindeki 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 61 kişiyi gözaltına aldı.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 48 kuru sıkı tabanca, 7 bin farklı çaplarda fişek, operasyonel çelik yelek, kuru sıkı tabancaların namlusunu açmak için torna makinesi ve silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 30 bin lira ele geçirildi.

Söz konusu silahların Güneydoğu illerinden getirilerek Bursa'da piyasaya sürülmek istendiği belirtildi.

Bursa merkezli 4 ilde kaçak silah operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde kaçak silah operasyonu

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