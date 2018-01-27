Bursa metrosunda köpek kurtarma operasyonu

Bursa’da raylara inen köpeği, ekipler kurtardı. Metro ile takip edilen köpek 3 durak sonra yakalanabilirken, o anlar kameraya yansıdı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Şirinevler metro istasyonunda raylara giren sevimli köpek için Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

3 İSTASYON PEŞİNDEN SÜRÜKLEDİ

Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’ın da katıldığı kurtarma operasyonunda kolay yakalanmayan köpek, ekipleri 3 istasyon peşinden sürükledi. Metro ile de takip edilen köpek, Gürsu istasyonunda yakalanabildi.

Metroda köpek kurtarma operasyonu VİDEO

KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı’nda koruma altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplerinin Veteriner İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçebileceği belirtildi.