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Bursa şehidini uğurladı

Zap bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer cenazesi, memleketi Bursa'da defnedildi.

17.10.2017 - 19:29
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Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakla Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen şehit Sezer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından alınarak cenaze aracıyla Gerede ilçesine getirildi.

ŞEHİDİN AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Şehidin babası İsmail, kardeşi Kadir ve annesi Azime ile eşi Derya Sezer şehidin tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Derya Sezer, törende şehit eşinin askeri kamuflajını giydi, cenazenin omuzlarda taşındığı esnada askerlerin elindeki kocasına ait fotoğrafı öpmeye çalıştı.

Bursa şehidini uğurladı

BURSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Bu arada cenazeye eşlik eden kalabalık, sık sık "şehitler ölmez, vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" sloganları attı. Öte yandan cenazeye katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin kuzeni olan Mili Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Bursa şehidini uğurladı

Bursa şehidini uğurladı

Bursa şehidini uğurladı

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