Bursa' sel etkili oldu: Yollar dereye döndü

Bu akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalandı. Özellikle Uludağ'da yağış 70 mm'nin üzerine çıkınca Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin Uludağ'a komşu olan mahallelerinde taşkınlar yaşandı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesinde bazı iş yerlerini su bastı. Bursa’nın dağ ilçeleriyle ulaşımını sağlayan Bursa-Orhaneli karayolu sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

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AFAD BÖLGEDE

Araç sürücüleri jandarma ve polis ekipleri tarafından geri çevrilirken yolda kalan vatandaşlar içinde bölgeye AFAD ve Bursa itfaiyesinden ekipler gönderildi.