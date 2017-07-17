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Bursa şimşeklerle aydınlandı

Gece saatlerinde yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu.

17.07.2017 - 08:36
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Bursa'da,  yağış ile birlikte ortaya çıkan şimşekler, kentin semalarını aydınlattı.

Bursa şimşeklerle aydınlandı

Bursa şimşeklerle aydınlandı

Bursa şimşeklerle aydınlandı

Bursa şimşeklerle aydınlandı

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