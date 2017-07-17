taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5365
EURO
4,0549
ALTIN
139,96
PETR
49,0800
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
Eğitim
3. Sayfa
İç Haber
Sağlık
Magazin
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Video Haber
Yerel Y.
Medya
Yaşam
İpucu
Biyografi
Kitap
Seyahat
Oyun
Bursa şimşeklerle aydınlandı
Gece saatlerinde yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu.
17.07.2017 - 08:36
Haberler
İç Haber
Bursa'da, yağış ile birlikte ortaya çıkan şimşekler, kentin semalarını aydınlattı.
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı
15 Temmuz etkinlikleri için Ankara'dan İstanbul'a uçan Erdoğan'ın, uçaktaki selam verme görüntüsünün hikayesi ortaya çıktı.
Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu
Hakkari'de, Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programın ikinci gününde şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu.
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı
Eyüp'te cami bahçesine maytap atan kişileri uyaran imam ve kardeşi darbedildi. İmam kendisine sela okuduğu için saldırıldığını söyledi.
Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı
Fatih Terim'le kavga eden Selahattin Aydoğdu, yaptığı açıklamalar sonrası basın yoluyla hakaret ve tehdit nedeniyle gözaltına alındı.
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı
113
Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı
183
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı
39
New York Times'ın Irak analizi
20
Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da
8
Yurt genelinde demokrasi nöbetleri
3
Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu
4
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Boğaziçi'nde Kur'an okunmasını hazmedemediler
9,107 kez izlendi
2
Erdoğan'ın tankları durduranlara övgüsü
32,964 kez izlendi
3
Kameraya gülümseyerek atladığı boğaz sularından çıkamadı
23,362 kez izlendi
4
Şehit oğretmen son yolculuğuna uğurlandı
7,549 kez izlendi
5
15 Temmuz'un 1. yılında Türkiye meydanlardaydı
1,912 kez izlendi
6
Kendisini eleştiren seyirciyi etek giydirip korta çıkardı
16,636 kez izlendi
7
Star Wars 8: The Last Jedi kamera arkası görüntüleri
1,390 kez izlendi
1
Bursa şimşeklerle aydınlandı
Gece saatlerinde yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu.
2
Musul'da 25 DEAŞ'lı tünelde yakalandı
Musul'un DAEŞ'ten geri alınmasının ardından terörle mücadele birimlerinin kentte operasyonları sürüyor.
3
CHP kayyum atamalarına karşı çıktı
HDP'li belediyelere kayyum atanmasının yanlış olduğunu savunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, yaşananları 'asimilasyon' olarak değerlendirdi.
4
Burdur'da yeni evlenen çift demokrasi nöbetinde
Demokrasi nöbetinin finaline katılan yeni evlenen çift, gelinlik ve damatlıklarıyla sahneye çıkarak Türk bayrağı salladı.
5
Isparta'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü
Önünde giden kamyona arkadan çarpan otobüsüsün muavini 22 yaşındaki Fehmi Yardımcı hayatını kaybetti.
6
İstanbul'da Ukraynalı kadın ölü bulundu
Güngören'de 38 yaşındaki Christine Rommel, yaşadığı apartman dairesinde bıçaklanarak öldürüldü.
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Olçok için yazdı
Hazırlanan özel kitapta duygularını kaleme alan Cumhurbaşkanı, şehadetin Erol Olçok'a çok yakıştığını ifade etti.
1
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı
Eyüp'te cami bahçesine maytap atan kişileri uyaran imam ve kardeşi darbedildi. İmam kendisine sela okuduğu için saldırıldığını söyledi.
2
Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı
Fatih Terim'le kavga eden Selahattin Aydoğdu, yaptığı açıklamalar sonrası basın yoluyla hakaret ve tehdit nedeniyle gözaltına alındı.
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı
15 Temmuz etkinlikleri için Ankara'dan İstanbul'a uçan Erdoğan'ın, uçaktaki selam verme görüntüsünün hikayesi ortaya çıktı.
4
New York Times'ın Irak analizi
Amerikan New York Times gazetesinde Irak’la ilgili bir analizde İran’ın kazançlı çıktığı savunuldu.
5
Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki Makedonyalı Eljif Elmas, İstanbul'a geldi.
6
Yurt genelinde demokrasi nöbetleri
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde vatandaşlar, 'demokrasi nöbetlerini' sürdürdü.
7
Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu
Hakkari'de, Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programın ikinci gününde şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları