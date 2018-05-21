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Bursa Teleferik'te 5 günlük yazlık bakım molası

Bursa- Uludağ arasındaki teleferikte, yazlık bakım nedeniyle seferlere bugünden itibaren 5 gün ara verildi.

DHA | 21.05.2018 - 11:52..
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Bursa Teleferik A.Ş.'nin resmi internet sitesinde, "Bize 5 gün müsaade" başlığıyla yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, tesisimiz yazlık bakım nedeni ile 21 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında (5 gün) kapalı olacaktır" denildi.

Bursa Teleferik'te 5 günlük yazlık bakım molası

BAYRAMDAN SONRA YAZ TARİFESİ

Teleferik, yazlık bakımın tamamlanmasından sonra 26 Mayıs'tan itibaren haftanın 7 günü Ramazan ayının sonuna kadar 10.00- 18.00 saatleri arasında seferlerini sürdürecek. Teleferik, bayramdan itibaren yine 08.00- 22.00 saatleri arasında çalışacak.

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