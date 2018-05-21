Bursa Teleferik'te 5 günlük yazlık bakım molası

Bursa Teleferik A.Ş.'nin resmi internet sitesinde, "Bize 5 gün müsaade" başlığıyla yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, tesisimiz yazlık bakım nedeni ile 21 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında (5 gün) kapalı olacaktır" denildi.

BAYRAMDAN SONRA YAZ TARİFESİ

Teleferik, yazlık bakımın tamamlanmasından sonra 26 Mayıs'tan itibaren haftanın 7 günü Ramazan ayının sonuna kadar 10.00- 18.00 saatleri arasında seferlerini sürdürecek. Teleferik, bayramdan itibaren yine 08.00- 22.00 saatleri arasında çalışacak.