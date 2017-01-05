Bursa trafiği teleferik hattıyla rahatlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gökdere Teferrüç teleferik hattının gerekli izin ve onayları aldığını ihale aşamasında olduğunu, Kültürpark Pınarbaşı Alacahırka hattının ise Anıtlar Kurulu’ndan onay beklediğini söyledi.

TRAFİK RAHATLATILACAK

Başkan Altepe, inşaata kısa sürede başlayacaklarını, metro ile entegre olan sistem sayesinde trafiğin rahatlamasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Bursa trafiğine havalı çözüm İZLE

BURSA ULAŞIMDA NEFES ALACAK

Altepe, “Bu projeyle Kuştepe, İvaz Paşa ve Alacahırka gibi semtlerden kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. Projeye göre BursaRay Kültürpark İstasyonu’nda inen vatandaşlarımız teleferikle, Kültürpark’ın üzerinden geçerek Pınarbaşı Parkı’na kadar gidebilecekler, Pınarbaşı İstasyonu’ndan şehir merkezi ve Hisar bölgesine ulaşabilecek. Pınarbaşı’ndan devam eden yolcularımız Kuştepe İstasyonu’nda üçe ayrılan hatla, batıda Demirkapı üzeri ve Alacahırka’ya, doğuda İvaz Paşa ve Maksem’e ve üçüncü kolda da Yiğitali yaylasına çıkabilecek. Bu proje hem turizme büyük değer katacak, hem de tüm dağ eteklerini Kültürpark İstasyonu’na bağlayacak. Bursa’nın ulaşımına nefes aldıracak. Bu da şu anda Anıtlar Kurulu’nda onay aşamasında. Bittiği gibi ihaleyi çıkaracağız. Çünkü havayı kullanmak ulaşım için çok önemli”