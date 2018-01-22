Bursa trafiğine 80 milyon liralık TEDES sistemi kuruluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, trafikte insanların ciddi manada hissedeceği düzenlemeler yapacaklarını belirtti.

Başkan Aktaş, kentsel dönüşüm konusunda 200’e yakın sitede yaşayanların mağdur olduğunu hatırlatırken, kimsenin mağdur olmaması için tek tek inceleme yaptıklarını bu hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşeceğini bildirdi.

"ULAŞIM İÇİN ÜST DÜZEY DANIŞMANLIK ALIYORUZ"

Toplu taşımada bile sıkıntıların olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “S plakalardan tutun da raylı sisteme, özel halk otobüslerinden minibüslere kadar birçok parametre var. Biz bununla ilgili üst düzey bir danışmanlık alıyoruz. Biz bir taraftan acil eylem planı uygularken, bir taraftan da 2019 vizyonunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bizim şu anda yaptığımız çalışmalar küçük dokunuşlardır. Bunlarla birlikte denetimleri daha da sıklaştıracağız. Ayrıca, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’nin (TEDES) kurulması gerekiyor. Bununla alakalı yapılması gereken yatırımın bedeli 80 milyon. Biz bunun 20 milyonluk kısmını bu yıl gerçekleştireceğiz. Mükemmel yollar ve kavşaklar yapabilirsiniz. Ancak kural ve kaidelere uyulmadığı sürece, hiçbir zaman 100’de 100 etki vermez. Bizim bunun için her cadde ve sokakta birilerini bekletmemiz mümkün değil. Ama kuracağımız bilimsel ve sistem yöntemleriyle çok rahat sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.