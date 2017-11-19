Bursa traktör uçuruma yuvarlandı, 2 ölü

Bursa'nın İnegöl İlçesi Tuzla Mahallesi'nde oturan İlhan Sarıkaya ve komşusu Tahir Demirel, izinli kesim yaptıktan sonra yükledikleri odunlarla evlerine dönmek için yola çıktı.

TRAKTÖR DEVRİLDİ, 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Soğuksu Mevkiine geldiklerinde traktör kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar. Ağaçlara çarparak takla atan traktör parçalara ayrılırken traktörün üzerindeki sürücü Sarıkaya ve Demirel olay yerinde hayatlarını kaybetti.

GECE SAATLERİNDE BULUNDU

Akşam evlerine dönmeyen İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel’in yakınları, ormanlık alanda yaptıkları aramalarda gece saat 02.00’de kaza yerini bularak durumu Jandarma ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel’in öldüklerini belirledi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler yakınları tarafından uçurumdan zorlukla yukarıya çıkarılarak otopsi yapılmak için Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Tahir Demirel’in amcasının oğlu AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel ve yakınları olay yerine geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.