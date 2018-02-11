Bursa'da 1 ayda 8 kamyonet çala hırsızlar yakalandı

Bursa’nın çeşitli yerlerinden son 1 ayda 8 ayrı kamyonet tipi araç çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıkı takip sonucu şüphelilerin B.B., Y.K., M.D. ve Y.A. olduğunu tespit etti.

YAKALANDILAR

Operasyon için düğmeye basan ekipler, araç hırsızlarını araçlarla beraber yakaladı. Şahısların sahte kontak anahtarı yaparak çaldıkları araçlara sahte plaka taktıkları tespit edildi.

Hırsızların toplamda 8 araç çaldığı öğrenilirken, ele geçirilen araçlar sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan B.B., Y.K., M.D. ve Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.