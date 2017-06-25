taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Bursa'da 10 asker yemekten zehirlendi

Büyükorhan ilçesinde, Jandarma Komutanlığı'nda görevli 10 asker yedikleri yemekten zehirlendi.

25.06.2017 - 01:59
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığında yedikleri akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 10 asker, 112 acil servis ekiplerince Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine getirildi.

Bulantı ve kusma şikayeti olan askerlere gerekli müdahalede bulunulduğu, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İlçedeki bir lokantadan temin edilen ve askerlerin akşam yemeğinde yedikleri "kıymalı yumurta, mantar çorbası, bulgur pilavı ve yoğurt"tan gerekli tetkikler için örnekler alındığı öğrenildi.

Öte yandan, tedavileri tamamlanan bazı askerlerin taburcu edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Giresun'da engelli bakım merkezinde yangın
Özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.
Demirkazık’ta yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı
Niğde Demirkazık Dağı'na tırmanırken, ayağı burkulan dağcı 53 yaşındaki Metin Esmer, helikopterle kurtarıldı.
Arkadaşı için böbreğini verdi
Çorum'da diyaliz hastası Murat Coşkun, çocukluk arkadaşından alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlıklı bir yaşam sürmeye başladı.
Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Siirt'te iftar yaptı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Siirt'teki 3. Komando Tugay Komutan Yardımcılığını ziyaret ederek Mehmetçik ile orucunu açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

4
LPG'li araç sahiplerine muayenede kolaylık

LPG'li araç sahiplerine muayenede kolaylık

6
Demirkazık’ta yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Demirkazık’ta yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

7
İngiltere Başbakanı May'den Ramazan Bayramı mesajı

İngiltere Başbakanı May'den Ramazan Bayramı mesajı

4
Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

8
Melih Gökçek Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Anıtını tanıttı

Melih Gökçek Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Anıtını tanıttı

17
Giresun'da engelli bakım merkezinde yangın

Giresun'da engelli bakım merkezinde yangın

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM