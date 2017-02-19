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Bursa'da 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü

Bursa’da cinayet zanlısı şahsın gasp ettiği hafif ticari araçla bir restorana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

19.02.2017 - 16:54
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Bursa'da 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü

Okan A. idaresindeki 16 P 5828 plakalı hafif ticari aracın Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde bulunan bir restorana girip, burada yemek yiyen kişilere çarpma anı ortaya çıktı.

Bursa'da 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü

Araç içinde içki şişelerinin olduğu gözlenirken, restoranda yaralanan 2'si ağır 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü

CİNAYET ZANLISI OLARAK ARANIYORDU

Öte yandan Okan A., Merkez Osmangazi ilçesinde dün tabancayla öldürülmüş halde bulunan bir kişinin faili olarak da aranıyordu.

Bursa'da 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü

Aranan ve 25 suçtan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Okan A. kazadan önce, hafif ticari aracın sahibi Yusuf Ay'ın (45) Alemdar Mahallesi'nde önünü kesmiş, tabancayla ateş edip yaraladıktan sonra aracı gasbetmişti.

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