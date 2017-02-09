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Bursa'da 11 avukata FETÖ gözaltısı

Bursa'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 avukat gözaltına alındı.

09.02.2017 - 11:00
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa Barosuna kayıtlı 19 avukat hakkında "örgüte üye olmak" ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda H.S, B.B, Ç.A, R.Y, E.K, H.B.İ, M.Y, A.H, E.Ç, N.A. ve Y.Ş'yi gözaltına aldı.

BYLOCK KULLANIMI

Zanlıların terör örgütünün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, bazılarının örgüt elebaşının talimatlarına uyarak Bank Asya'ya para yatırdıkları ve FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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