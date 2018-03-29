taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.129
USD
4,0103
EURO
4,9429
ALTIN
171,16
PETR
68,9500

Bursa'da 112 öğrencinin zehirlenmesiyle ilgili açıklama

KYK İl Müdürü Hüseyin Uysal, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

İHA | 29.03.2018 - 08:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa’da KYK’ya bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu’nda akşam yemeğinden sonra meydana gelen ve 112 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili KYK İl Müdürü Hüseyin Uysa açıklama yaptı.

Bursa'da 112 öğrencinin zehirlenmesiyle ilgili açıklama

"1112 ÖĞRENCİDEN 112'Sİ ZEHİRLENDİ"

Açıklamada zehirlenmenin yemeklerden kaynaklandığını dile getiren Uysal bu durum karşısında son derece üzgün olduklarını belirtti. Uysal, konuyla ilgili incelemelerin devam edeceğini söyleyerek, “Uludağ Üniversitesi Emir sultan Erkek yurdumuzda akşam yemeğinde bir yemekten kaynaklandığını düşündüğümüz bir zehirlenme meydana geldi.

Yurtta bulunan örğenci sayımız bin 112 ama 112 tane öğrencimiz hastanelere başvurdu.

"DURUMLARI İYİ"

Şuanda hastanelere başvuran öğrenci arkadaşlarımız öğrenci gençlerimiz ayakta tedavi olarak yurtlara gönderiliyor. Acil durumda olan sıkıntılı durumda olan hiçbir öğrenci arkadaşımız yoktur.

Hepsinin durumu gayet iyi yurtlara götürmek için şuanda bekliyoruz. Arkadaşlarımızı peyderpey yurtlara götürüyoruz. Tabi bu işin böyle olmamasını temenni ediyorduk ama oldu. Bundan sonra gerekli tedbirler alınacak. Bunun ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

"DIŞARIDAN YEMEK ALMIYORUZ, YEMEKHANELERDE YAPILIYOR"

Numuneleri Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğüne verdik. Dışarıdan bize yemek gelmedi. Bizim bütün yemeklerimiz yurtlarımızın içindeki yemekhanelerde yapılır. Üretim yerlerimiz ordadır dışarıdan bize yemek gelmez.” ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Amasya’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, proje terör örgütleri hakkında konuştu.
Adana’da 5 bin 235 litre sahte içki ele geçirildi
Seyhan ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda bulunan sahte içkileri sattığı belirlenen Hüseyin K., gözaltına alındı.
Midilli'ye bir günde 300 göçmen geçti
Midilli Adası'na dün 300 göçmen çıktı. Moria göçmen ağırlama kampı görevlileri, adanın daha fazla göçmen ağırlama kapasitesinin olmadığını bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

13
Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

13
Suriye'de rejim gözünü Rakka'ya dikti

Suriye'de rejim gözünü Rakka'ya dikti

10
Yunanistan askerleri için takas teklif etti

Yunanistan askerleri için takas teklif etti

29
Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

36
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

16
Ayşenur Arslan hakaretlerinin arkasında

Ayşenur Arslan hakaretlerinin arkasında

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM