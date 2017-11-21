Bursa'da 13 ayrı suçtan aranan PKK'lı yakalandı

Yapılan ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal kesimdeki kadrosuna Bursa'dan katılımları organize eden ve hakkında 13 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Y.K.'nin, Merkez Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi'nde kaldığını belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Y.K. düzenlenen operasyon ile yakalandı. 'Çözüm sürecinde' Bursa'da izinsiz olarak yapılan yürüyüş ve eylemlere katıldığı tespit edilen Y.K., sorgulamasının ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi..